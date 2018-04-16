Пожарную службу Якутии проверят после акции протеста

Противопожарную службу Якутии проверят после акции протеста

Власти Якутии проведут проверку деятельности республиканской противопожарной службы после акции протеста в одной из пожарных частей в пригороде Якутска . Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Зайцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы недалеко от Якутска объявили голодовку в знак протеста против низких зарплат и нехватки спецодежды. В пресс-службе МЧС пояснили ТАСС , что данная пожарная часть относится к республиканской государственной противопожарной службе и содержится из бюджета Якутии.

"Проверка будет проводиться в отношении государственной противопожарной службы республики на координацию служебной деятельности, в том числе по выплате заработной платы. Те требования, которые выдвигают пожарные, — это системные вопросы, которые будут рассматриваться и вноситься в работу. Нельзя сказать, что завтра будет повышение или понижение [зарплаты]. По итогам проверки будут приняты меры и в отношении руководства службы", — сказал Зайцев.

Он добавил, что с участниками акции протеста во вторник встретится председатель правительства Якутии Евгений Чекин . "Информация об акции протеста в пожарных частях Магана (пригород Якутска) и Зырянке (Верхнеколымский район) не подтверждается", — отметил он, добавив, что власти готовы к конструктивному диалогу.

Как сообщил ТАСС руководитель независимого профсоюза пожарных Якутии Андрей Холтосунов, акция протеста в пожарной части продолжается второй день. Как рассказал собеседник агентства, руководство пожарной части не выполняет оплату по фактически отработанному времени. Среди других претензий — лишение премий, отсутствие спецодежды и спецоценки условий труда.

После публикаций в СМИ об акции пожарных в отношении государственной противопожарной службы Якутии начата проверка, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики. "По всем выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки на контроле прокурора республики", — говорится в сообщении ведомства.