Пожарную службу Якутии проверят после акции протеста

Власти Якутии проведут проверку деятельности республиканской противопожарной службы после акции протеста в одной из пожарных частей в пригороде Якутска. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Зайцев.
Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы недалеко от Якутска объявили голодовку в знак протеста против низких зарплат и нехватки спецодежды. В пресс-службе МЧС пояснили ТАСС, что данная пожарная часть относится к республиканской государственной противопожарной службе и содержится из бюджета Якутии.
"Проверка будет проводиться в отношении государственной противопожарной службы республики на координацию служебной деятельности, в том числе по выплате заработной платы. Те требования, которые выдвигают пожарные, — это системные вопросы, которые будут рассматриваться и вноситься в работу. Нельзя сказать, что завтра будет повышение или понижение [зарплаты]. По итогам проверки будут приняты меры и в отношении руководства службы", — сказал Зайцев.
Он добавил, что с участниками акции протеста во вторник встретится председатель правительства Якутии Евгений Чекин. "Информация об акции протеста в пожарных частях Магана (пригород Якутска) и Зырянке (Верхнеколымский район) не подтверждается", — отметил он, добавив, что власти готовы к конструктивному диалогу.
Как сообщил ТАСС руководитель независимого профсоюза пожарных Якутии Андрей Холтосунов, акция протеста в пожарной части продолжается второй день. Как рассказал собеседник агентства, руководство пожарной части не выполняет оплату по фактически отработанному времени. Среди других претензий — лишение премий, отсутствие спецодежды и спецоценки условий труда.
После публикаций в СМИ об акции пожарных в отношении государственной противопожарной службы Якутии начата проверка, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики. "По всем выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки на контроле прокурора республики", — говорится в сообщении ведомства.