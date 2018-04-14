За субботники прибавят дни к отпуску

Волонтёры убирают «с огоньком»

«Тот, кто отработал на субботниках, должен рассчитывать на дополнительные дни к отпуску или на выходные в течение рабочей недели», — сказал парламентарий «Парламентской газете».

Единоросс уверен, что граждане должны выходить на субботники, если считают Россию своим домом. «В квартирах же мы наводим порядок, так почему бы не очистить от мусора улицы родных городов?!» — высказался законодатель. При этом он добавил, что платить за работу на субботниках нельзя, ведь уборка территорий — дань человека тому, что планета ему даёт.

Кроме того, Вострецов предложил организовывать субботники в одно и то же время — последнюю субботу апреля.

Против закона о субботниках — председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов . Он заявил «Парламентской газете», что формализация загубит любую активность. «С учётом того что нынешний год — это Год добровольца и волонтёра, в стране множатся экологические отряды, которые занимаются именно уборкой улиц от мусора, очищают лес. И лучше именно для волонтёров создавать условия, пусть их становится больше и они смогут пользоваться дополнительными видами поддержки, в том числе и коммерческих предприятий, и частного сектора», — отметил депутат.

Бурматов сообщил, что в его родной Челябинской области есть несколько организованных им волонтёрских отрядов, которые занимаются проведением субботников, и с весны и до глубокой осени высаживают деревья. Тот, кто отработал на субботниках, должен рассчитывать на дополнительные дни к отпуску или на выходные в течение рабочей недели

В том, что именно волонтёры должны выходить на субботники, не сомневается член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков . «Активисты, волонтёры и патриоты сегодня в первых рядах по уборке улиц. А все остальные выходят очищать страну от грязи уже в зависимости от уровня своего воспитания, образования и наличия гражданской позиции», — объяснил депутат «Парламентской газете».

Субботники состоятся во всех регионах страны, но местные власти сами будут решать, в какие именно числа. Например, всероссийские экологические субботники «Зелёная весна» пройдут при поддержке Минприроды России, Совета Федерации и Государственной Думы с 21 апреля по 21 мая. Планируется, что в них поучаствуют 2,5 миллиона волонтёров, представителей государственных и частных компаний и жителей, неравнодушных к сохранению природы.

В Москве церемония открытия субботника состоится 21 апреля в московском парке «Сокольники». Затем вплоть до 21 мая по всей России в рамках «Зелёной весны» пройдут мероприятия по очистке от бытового мусора береговых зон водных объектов, городских пляжей, парковых зон, территорий вблизи населённых пунктов, а также акции по высадке деревьев.

Глава Минприроды России Сергей Донской поручил обеспечить участие в акции территориальных органов подведомственных министерству служб и агентств, а также с привлечением общественных экологических, молодёжных и волонтёрских организаций.

В столице власти с помощью горожан задумали убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, привести в порядок более восьми тысяч фонарей, покрасить более 433 тысяч метров ограждений, более пяти тысяч контейнеров и почти 52 тысячи урн.

В 2017 году в них приняли участие около 2,8 миллиона человек, и столичные власти рассчитывают, что в этом году желающих будет не меньше.

Кстати, те, кто ностальгирует по СССР, смогут 14 апреля окунуться в атмосферу настоящего советского субботника. В московском музее ратной истории с 12 часов дня будут звучать мелодии эстрады середины XX века, инвентарь дадут на месте, а после уборки поставят самовар и устроят ретрокинопоказ.

Традиции без году 100 лет

12 апреля 1919 года в Москве прошёл первый коммунистический субботник. После окончания рабочего дня 15 работников депо станции Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги вышли ремонтировать паровозы. Они работали совершенно бесплатно. Как было написано в протоколе партийной ячейки, «работу начали в 8 вечера и закончили в 6 утра».

А 10 мая 1919 года в Москве прошёл первый массовый субботник, на который вышли уже 205 человек. Тогда же в словаре появилось и новое слово «субботник» — добровольное и бесплатное коллективное выполнение в сверхурочное время общественно полезного трудового задания, происходившее по субботам.

Идея была быстро подхвачена и взята на вооружение партийными и профсоюзными ячейками на различных производствах, в первую очередь связанных с деятельностью железных дорог. Спустя всего месяц, 10 мая, на той же Московско-Казанской железной дороге состоялся уже массовый коммунистический субботник, в котором приняло участие более двух сотен человек.

Решением XI съезда РКП (б) 1 мая 1920 года был проведён I Всероссийский субботник. Именно тогда при осуществлении работ по благоустройству в Кремле в субботнике приняли личное участие руководители Советской России. Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин тоже принял в нём участие. Тогда он вышел на уборку Кремля и участвовал в переноске бревна. Этот эпизод активно использовался в пропаганде. Если верить воспоминаниям очевидцев, то поднятое Лениным бревно должно было быть длиной едва ли не километр.

Уже к середине 1930-х годов субботники, обычно приуроченные к праздничным датам, стали привычной, характерной чертой советского образа жизни, прочно вошли в повседневный обиход и стали рассматриваться как подготовительная мера к празднованию Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая.

В современной России традиция субботников продолжает жить, хотя и потеряла своё прежнее идеологическое содержание. Сейчас это, как правило, мероприятия местного уровня — района, предприятия, школы. Люди выходят на уборку улиц, обрезку кустов, устройство газонов, клумб, детских площадок.

Кстати, для всех желающих углубиться в историю на станции Москва-Сортировочная до сих пор существует маленький ведомственный музей первого субботника.

Есть ли субботники в мире?

В основном традиции проведения субботников остались только в странах СНГ. А в Европе и Америке нечто похожее на субботник можно встретить в виде различных форм волонтёрства или весенних праздников.

Нерегулярно, но не реже чем раз в год в Норвегии проводится так называемый дюгнад — субботник. Жители всего города в назначенный день выходят на улицы и убирают весь мусор, который им встречается на пути. Всё это происходит в выходной день и на добровольной основе.

Извещаются жители о предстоящем дюгнаде обычной почтой. В письме указывается день мероприятия и, как приятный бонус, там же лежит квитанция на оплату счёта в 200 крон. Их нужно будет отдать в том случае, если на уборку вы выходить не планируете. А то получается несправедливо: сосед идёт, а вы нет.

Финляндии субботник — это скорее традиция загородных жителей, что в принципе и логично, — большинство финнов предпочитают жить в частных домах и подальше от города. Финский субботник включает в себя не только совместную уборку лесов, парков и обочин, но и помощь в ремонте пожилым соседям, восстановление домов, пострадавших во время непогоды, возведение детских площадок. Явка на субботник свободна и денег в случае отсутствия не берут.

Любят субботники и в Германии . Например, в Кёльне уже несколько лет проводят добровольный общегородской субботник. Именно субботник, каким многие из нас его, возможно, помнят из далекого детства: с вытащенными из подвалов и гаражей непривычными орудиями труда типа вил и грабель и зимним мусором в оцинкованных ведрах. Слова «субботник» в немецком языке нет, а есть традиционное понятие «весенней уборки».

Легенда гласит, что корни кёльнского коллективного субботника восходят к 2000 году, когда в результате забастовки мусорщиков в конце марта город не убирали неделю. В конце концов в некоторых районах жители вышли на улицы и сами собрали мусор в большие кучи. Со следующего 2001 года акцию взяли под крыло городские власти и со страниц местных газет теперь ежегодно призывают граждан выходить на уборку улиц.