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Москвичей ждет неприятный сюрприз
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Циклон заставит москвичей вспомнить апрельский холод 

Мослента 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
К середине недели в Москве температура воздуха опустится до плюс 12 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По данным синоптиков, уже завтра в Москве начнутся дожди, которые продлятся вплоть до четверга. По их прогнозам, в столице выпадет около половины месячной нормы осадков — 20-22 миллиметра.
Из-за ненастной погоды в среду в столице заметно похолодает. 18 апреля днем столбики термометров поднимутся не выше 12 градусов тепла, а ночью — до семи градусов. По словам синоптиков, такая температура будет соответствовать средним многолетним значениям.
«В четверг мы сначала окажемся в тыловой части циклона, дожди начнут прекращаться, они будут носить кратковременный, ливневый характер. Но с северо-восточными ветрами к нам будут поступать холодные воздушные массы», — сообщили синоптики агентству «Москва».
В первые недели апреля в Москве погода соответствовала климатическим показателям середины мая. Однако сильное кратковременное похолодание уже отмечалось в столичном регионе 12 апреля. Температура воздуха ночью по области опускалась до минус 7,4 градусов в подмосковных Черустях. Ниже шести градусов мороза температура опустилась в Можайске, Волоколамске, Клину и Новом Иерусалиме.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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