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Названо время проезда по Крымскому мосту
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Названо время проезда по Крымскому мосту 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проехать по мосту в Крым с материковой части России в Крым на легковом автомобиле можно будет за 14-19 минут, сообщил глава Минтранса Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.
«Если по самому мосту, то это легко посчитать. Мост 19 километров, разрешенная скорость на мосту будет 90 километров. Если 60 километров (в час, — прим. ВЗГЛЯД) ехать, это будет 19 минут, а 90 километров в час будет в полтора раза быстрее. Значит, это будет примерно 14 минут», — цитирует Соколова РИА «Новости».
По его словам, в полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года, передает ТАСС.
«Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — отметил Соколов.
Ранее сообщалось, что строители начали наносить разметку на автодорожной части Крымского моста. В среду, 11 апреля, на автодорожной арке моста началась укладка асфальта.
Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Изначально открытие движения автомобилей по нему было запланировано на декабрь 2018 года, но строители заявили, что идут с опережением графика, анонсировав открытие в мае. Как заявил ранее глава кабмина Дмитрий Медведев, автомобильное движение по мосту откроется в ближайшие месяцы.
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