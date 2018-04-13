Ещё
Воспительница-садистка учила детей команде «к ноге»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале воспительница-садистка учила детей команде «к ноге» 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Воспитательница одного из детских садов Екатеринбурга избивала и душила детей, а также приучала их к собачьим командам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе местного управления МВД.
В отношении женщины заведено уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»). Расследованием дела занимается служба дознания шестого отделения полиции Екатеринбурга.
Ранее портал 66.ru писал, что педагог в екатеринбургском детсаду издевалась над воспитанниками на протяжении года. Известно об этом стало после того, как родители заметили перемены в поведении детей.
Выяснилось, что женщина запрещала малышам ходить в туалет во время тихого часа, а если ребенок не смог вытерпеть, она тыкала его лицом в лужу. В качестве наказания детей запирали в пустой комнате или сажали на высокий шкаф. По рассказам родителей, воспитательница била ребят, щипала и душила, заставляла есть собственную рвоту.
Коллеги женщины рассказали изданию, что неоднократно слышали, как она командует детям «Ко мне!», «Сидеть!», «К ноге!». Воспитанников она запугивала, чтобы они ничего не говорили взрослым.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»447
Россия отказывается от SWIFT448
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ145
Умер юморист Андрей Жмакин89
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»574
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение