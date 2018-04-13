Ураганам перестанут присваивать имена

Метеорологи решили больше не присваивать ураганам имена Харви, Ирма, Мария и Нейт

Имена Харви, Ирма, Мария и Нейт больше никогда не будут присваиваться ураганам в Карибском море, Мексиканском заливе, Северной Атлантике и северо-восточной части Тихого океана. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Она мотивировала свое решение правилами, согласно которым названия особенно разрушительных ураганов навсегда изымаются из ежегодно меняющихся списков имен.

"Комитет ВМО по ураганам исключил имена Харви, Ирма, Мария и Нейт из ротирующихся имен. Они будут заменены на Харольд, Идалия, Марго и Найджел", — заявила организация, пояснив, что "в Атлантике и северо-восточной части Тихого океана мужские и женские имена поочередно сменяют друг друга в алфавитном порядке, и эти списки применяются раз в шесть лет".

Если тропический циклон оказался "особенно смертоносным" или привел к большому материальному ущербу, то "имя исключается и заменяется другим именем". В следующий раз имена из списка 2017 года будут использоваться ВМО в 2023 году.

В ВМО напоминают, что сезон ураганов 2017 года в Атлантике отличался "исключительной активностью" и был "одним из наиболее разрушительных из известных". В одних только Соединенных Штатах ущерб превысил $250 млрд, а для экономического восстановления на особенно сильно пострадавших островах Карибского бассейна, таких как Доминика, "могут потребоваться годы". Стихия унесла сотни человеческих жизней.

"Харви" в конце августа 2017 года вызвал катастрофическое наводнение в штате Техас, погибли 68 человек, а материальный ущерб достиг, по оценкам, $125 млрд От "Ирмы" в начале сентября пострадали острова Карибского бассейна, а также полуостров Флорида в США. Ураган "Мария" обрушился в второй половине сентября, в частности, на Доминику Пуэрто-Рико и Виргинские Острова США: в Пуэрто-Рико погибли 65 человек, на Доминике — 31. "Нейт" нанес удар по Центральной Америке — с ним связывают гибель 45 человек.

Для Карибского моря, Мексиканского залива, Северной Атлантики и северо-восточной части Тихого океана у ВМО имеется шесть списков по 21 имени в каждом. Они применяются поочередно, действуя в течение календарного года. Первому циклону года в списке присваивается имя, начинающееся на букву "а". Затем наступает очередь последующих имен в алфавитном порядке.

По итогам 2005 года из списков ВМО были исключены сразу пять имен, и пока это рекорд: Деннис, Катрина, Рита, Стэн и Вильма.