Блок пробежал вокруг Кремля

Глава МИД Нидерландов рассказал на встрече с Лавровым об утренней пробежке вокруг Кремля

"С утра мне уже удалось насладиться этим прекрасным городом во время моей утренней пробежки вокруг Кремля, — отметил Блок. — Я также успел позавтракать с представителями бизнеса Нидерландов, и они подтвердили, что есть все возможности и все условия для развития бизнеса в России".

Он заявил, что в отношениях между двумя странами есть трудные вопросы, и приветствовал возможность это обсудить. "Но очень важно подчеркнуть и тот факт, что со стороны жителей Нидерландов абсолютно не идет речи о негативном отношении к народу России, — сказал министр. — Граждане Нидерландов преданно ухаживают за могилами советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны".