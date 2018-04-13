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Блок пробежал вокруг Кремля
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Глава МИД Нидерландов рассказал на встрече с Лавровым об утренней пробежке вокруг Кремля 

ТАСС 1 час назад
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок на встрече в пятницу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым рассказал о том, что начал утро в российской столице с пробежки вокруг Кремля.
"С утра мне уже удалось насладиться этим прекрасным городом во время моей утренней пробежки вокруг Кремля, — отметил Блок. — Я также успел позавтракать с представителями бизнеса Нидерландов, и они подтвердили, что есть все возможности и все условия для развития бизнеса в России".
Он заявил, что в отношениях между двумя странами есть трудные вопросы, и приветствовал возможность это обсудить. "Но очень важно подчеркнуть и тот факт, что со стороны жителей Нидерландов абсолютно не идет речи о негативном отношении к народу России, — сказал министр. — Граждане Нидерландов преданно ухаживают за могилами советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны".
"Поэтому очень важно, что у нас есть возможность говорить на разные темы, говорить об актуальных событиях, что мы можем обсудить такую тему, как ужасная катастрофа с самолетом MH17 (Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области — прим. ТАСС) и другие темы", — подчеркнул Блок.
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