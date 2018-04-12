Живодёров стали чаще привлекать к ответственности

Законопроект об ответственном обращении с животными, который ждут общественные деятели, всё ещё «подвешен» в воздухе. Но депутатам удалось принять его отдельные части, которые уже приносят плоды. О том, как продвигается работа по гуманизации отношения к животным в России , рассказал в пресс-центре « Парламентской газеты » председатель Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов

— Владимир Владимирович, ваш комитет поступательно занимается защитой животных, в том числе редких. Только вчера было принято решение отказаться от планов разрешить охоту на байкальскую нерпу, и вы назвали это «победой здравого смысла».

— Мы отстояли байкальскую нерпу, и это была серьёзная битва, потому что, судя по всему, были лоббисты, которые пытались продвигать такое решение через Минсельхоз . И мы стояли на пороге того, что могли начать охоту на вид, который не водится больше нигде в мире. Чтобы заблокировать это решение, мы направили от комитета запросы в Минюст Генпрокуратуру , а позавчера я обсудил эту тему с вице-премьером Александром Хлопониным . В итоге Минсельхоз отказался от разрешения на промысел нерпы. Я считаю, что это большая победа, в том числе общественников, которые направили огромное количество обращений и в Минюст, и в другие ведомства, и в наш комитет.

— К сегодняшней пресс-конференции пользователи соцсетей прислали 500 вопросов, касающихся защиты животных в России. Большинство из них затрагивает законопроект «Об ответственном обращении с животными». Инициативу подготовили ко второму чтению год назад, но пока не планируется её дальнейшее рассмотрение. Когда же можно ждать вступления закона в силу?

— Мы выступаем за то, чтобы он был принят и начал работать как можно скорее. Но проблема, по нашей оценке, в том, что несколько ведомств не могут договориться по ключевым позициям законопроекта. Первый из них — запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки и дельфинарии. Я против них, потому что в них скотские условия содержания животных, и это просто конвейер смерти. Но для отдельных лоббистов это огромный бизнес, десятки и сотни миллионов упущенной выгоды.

Проблема, по нашей оценке, в том, что несколько ведомств не могут договориться по ключевым позициям законопроекта.

Не могут договориться и по другим вопросам — например, регистрации животных. Мы в нашем комитете выступаем за то, чтобы предусмотреть возможность бесплатной регистрации своих питомцев. Нельзя ставить какую-нибудь бабушку с 15-ю котами перед выбором: чипировать животных или избавиться от них? Но простую обязательную регистрацию с помощью нанесения татуировок или наклеек на ошейник нужно вводить, чтобы повысить ответственность хозяев за своих животных. Смотрите, сейчас начинается дачный сезон.

С чем столкнёмся? У меня самого есть два подшефных приюта в Челябинской области , и я знаю, что осенью у нас окажется новая волна безнадзорных животных. Люди приедут на дачу, возьмут трёхмесячного щеночка, а через полгода оставят его. Поэтому важно, чтобы Минприроды и Минсельхоз, наконец, договорились о том, как регистрировать животных, и мы начали это делать.

— Какие же документы нужны, чтобы такой закон смог заработать?

— Нужен целый ряд подзаконных актов по контактным зоопаркам, лицензированию цирков, общественным инспекторам, которые должны проверять приюты, и самим приютам — что они должны собой представлять. Если этих актов не будет, мы рискуем принять закон только на бумаге. Александр Хлопонин 5 марта дал поручение Министерству природных ресурсов и экологии принять меры по ускорению рассмотрения закона, но пока ситуация не сдвигается с места.

Поэтому, кстати, нам и пришлось пойти по обходному пути — мы стали принимать его по частям. И за последние полгода удалось сделать серьёзный прорыв. Мы отдельно приняли поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными, и с боями отстояли запрет контактной притравки в России. Сейчас мы проводим ещё два законопроекта: один по запрету торговли редкими животными и их частями через Интернет и ужесточению наказания за незаконную охоту, а второй по введению ответственности за контрабанду животных и их редких видов.

— Можно ли говорить о каких-то результатах того, что за садизм в отношении животных ужесточили наказание вплоть до пяти лет лишения свободы?

— Этот закон я вносил в Госдуму исходя из того, что происходило в моём регионе. Челябинские СМИ пестрели такими заголовками, как «В Троицке живодёры прорубили псу все лапы», но не было ни одного сообщения, что кто-то привлечён к ответственности. Теперь мы, наоборот, получаем большое количество таких сообщений, как «Будут судить мужчину, выбросившего на мороз четырёх щенков» и «Полиция проверяет массовый расстрел собак». Думаю, ужесточение было оправдано. Конечно, эти данные — ещё не статистика, потому что прошло всего три месяца. Но мы запросим у МВД статистику, и если она нас не устроит, будем дальше дорабатывать эту норму.

— Как раз о безнадзорных животных — как продвигается создание приютов для бездомных животных в городах — участниках чемпионата мира по футболу — 2018?

— Пока я ехал к вам на интервью, читал новости и узнал, что уже один миллион семьсот тысяч подписей собрано под петицией, чтобы в городах-участниках чемпионата мира прекратили убийства животных. Ещё когда только планировали регулировать численность бездомных собак в городах, где будет проходить чемпионат, мы получили много обращений. Тогда мы сформулировали свои предложения и порекомендовали действовать только гуманными методами — помещать животных в приют, вакцинировать, стерилизовать, а потом оставлять там, отправлять в частные приюты или отдавать в добрые руки. А тендеры на отстрел собак мы предложили отменить. Свои рекомендаций мы направили министру спорта Павлу Колобкову , вице-премьеру Виталию Мутко и в оргкомитет чемпионата.

Стоимость строительства и содержания животных при этом в два-три раза дешевле, чем тендеры на убийство собак. Но их убивают именно потому, что отстрел — это огромный бизнес.

Но окончательное решение в этих вопросах муниципалитет согласно законодательству принимает самостоятельно. Поэтому где-то удалось переломить ситуацию и отказаться от отстрела, где-то нет. Систему гуманного регулирования численности уже наладили в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Мордовии сейчас строят приют, в Екатеринбурге приняли решение о выделении участка.

И хотя чемпионат мира обострил этот вопрос, что хорошо, но моё мнение — это должно касаться вообще всех городов, а не только его участников. Для этого мэрии города нужно только отвести земельный участок и выделить средства на строительство приюта. Стоимость строительства и содержания животных при этом в два-три раза дешевле, чем тендеры на убийство собак. Но их убивают именно потому, что отстрел — это огромный бизнес.

Но я уверен, что надо приходить именно к гуманному регулированию численности бездомных животных — это ненормально, когда ребёнок идёт из школы, и прямо при нём вполне законно стреляют в собаку. Приюты, кстати, имеют и хороший воспитательный потенциал — я могу сказать, что ни один из школьников, которые приезжают в челябинские приюты ухаживать и возиться с животными, никогда не причинил бы им вреда.