Суд фактически разрешил курить в самолетах

Фактически решение суда в пользу курильщика позволяет курить на борту самолета без каких-либо серьезных санкций для нарушителя.

«Нарушитель закурил в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подверг серьезной опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейса, вынудив экипаж совершить незапланированную посадку», — заявили в авиакомпании и объяснили, что в крыло самолета заправляют до 20 тонн высокогорючего авиационного топлива, а в туалетных комнатах на борту находится легковоспламеняющийся пластик и бумага.

«Победа» пыталась взыскать в суде расходы, понесенные из-за вынужденной посадки во Внуково: расходы на топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и др. Авиакомпания оценила ущерб в 194564 рубля 15 копеек.