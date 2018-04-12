Суд фактически разрешил курить в самолетах 

Ленинградский областной суд отменил решение суда первой инстанции по иску авиакомпании «Победа» к курильщику, по вине которого 21 июля экипаж рейса Махачкала — Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково, передает Life.ru.
Фактически решение суда в пользу курильщика позволяет курить на борту самолета без каких-либо серьезных санкций для нарушителя.
«Нарушитель закурил в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подверг серьезной опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейса, вынудив экипаж совершить незапланированную посадку», — заявили в авиакомпании и объяснили, что в крыло самолета заправляют до 20 тонн высокогорючего авиационного топлива, а в туалетных комнатах на борту находится легковоспламеняющийся пластик и бумага.
«Победа» пыталась взыскать в суде расходы, понесенные из-за вынужденной посадки во Внуково: расходы на топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и др. Авиакомпания оценила ущерб в 194564 рубля 15 копеек.
Как считает адвокат курильщика Олег Малков, в суде апелляционной инстанции «закон восторжествовал, потому что именно с точки зрения закона оснований для вынужденной посадки самолета не было». По его словам, предметом разбирательства фактически стал вопрос о том, позволяют ли технические характеристики Boeing 737-800 с точки зрения безопасности курить на борту во время полета, в частности, в туалетной комнате. По мнению защиты, самолет достаточно хорошо оснащен, чтобы выкуренная на борту сигарета не стала причиной авиакатастрофы.