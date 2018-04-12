Голодец призвала усилить работу психологов в лагерях

Голодец: работу психологов в детских лагерях надо усилить

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец рекомендует усилить работу психологов в летних лагерях в этом году в связи с ростом числа детей с психическими расстройствами. Об этом она заявила в четверг на заседании комиссии по делами несовершеннолетних, посвященному организации летнего отдыха.

"Я бы обратила внимание на работу психологов и работу специалистов, особенно с учетом той ситуации, которую мы с вами уже обсуждал один раз, — это связано с такими совсем необычными явлениями, с тяжелыми преступлениями, которые произошли в этом году", — сказала Голодец.

Она добавила, что за последнее время наблюдается резкое увеличение числа детей с психическими расстройствами, которые стоят на учете в медицинских учреждениях.

"На 50 тыс. прирост — это огромный прирост", — уточнила она.

"И никто не исключает, что эти ребята будут в лагерях, и профилактика психического здоровья — одна из важнейших составляющих, надо ее обязательно учесть… мы должны быть готовы, в том числе, и к этому вызову", — сказала вице-премьер.