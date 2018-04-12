Ещё одна космическая держава появилась в мире 

В мире скоро появится ещё одна космическая держава — Казахстан. Программы по освоению космоса в стране начали реализовывать только в 2005 году, но за прошедшие годы уже запущено 3 спутника. Кроме того, в Казахстане начато строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Часть космических проектов государство реализует совместно с Россией. Например, первые спутники собирались в Москве и Железногорске. А сейчас специалисты приступили к созданию ракетного комплекса «Байтерек». Наземный комплекс для запуска собирают в Казахстане, а ракетоноситель — в России.