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Ещё одна космическая держава появилась в мире
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Ещё одна космическая держава появилась в мире 

Рамблер 17 минут назад
В мире скоро появится ещё одна космическая держава — Казахстан. Программы по освоению космоса в стране начали реализовывать только в 2005 году, но за прошедшие годы уже запущено 3 спутника. Кроме того, в Казахстане начато строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Часть космических проектов государство реализует совместно с Россией. Например, первые спутники собирались в Москве и Железногорске. А сейчас специалисты приступили к созданию ракетного комплекса «Байтерек». Наземный комплекс для запуска собирают в Казахстане, а ракетоноситель — в России.
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