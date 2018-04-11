В РФ создадут глобальную карту космического мониторинга

Глобальную карту космического мониторинга планируют создать в РФ

Один из крупных проектов пространственного развития России , который сейчас разрабатывают ученые, — единая космическая карта мониторинга всех регионов страны. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта назвал одной из стратегических задач пространственное развитие страны, обеспечение связанности территорий и их устойчивого развития, преодоления разницы в уровне жизни. Во вторник, 10 апреля на встрече главы государства с учеными РАН Курчатовского института обсуждалось три проекта пространственного развития страны.

"Один из них — проект создания крупной интерактивной карты космического мониторинга, глобально всей страны, с пространственным разрешением на уровне 1 м", — сказал Сергеев.

По его словам, эта информационная карта может работать в интересах всех регионов, всех министерств. Такие системы, в частности, помогают следить за изменением погодных условий, отслеживать лесные пожары, паводки и др.

"Та группировка спутников, которая обеспечивает сейчас мониторинг, гражданская часть, она недостаточна, чтобы обеспечить эту задачу… это должны быть малые спутники, о которых последнее время много говорят, это спутники должны быть оснащены современными радиотехническими средствами и быть всепогодными", — сказал он.

Сергеев добавил, что еще два проекта пространственного развития страны, которые обсуждались на встрече с президентом, это Стратегия пространственно-транспортно-логистических коридоров на территории России и создание сети центров ядерной терапии в регионах.