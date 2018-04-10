Поющий пёс вернулся домой благодаря песне

Израильские полицейские вернули потерявшуюся собаку хозяину. Опознали пса с помощью заставки из детской передачи. Страж порядка обнаружил измождённую собаку породы хаски в Негеве и привёз её в отделение. Потом он припомнил, что недавно один из жителей заявлял о пропаже хаски. Отличительной чертой потерявшейся собаки было её умение подпевать детской песне. Когда полицейский включил композицию, хаски немедленно принялся подвывать, при этом к прочим мелодиям он оставался равнодушным. Полицейские поставили хозяина в известность и тот с радостью приехал за питомцем.