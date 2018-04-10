Познер ответил на вопрос о совете Путину

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос читателя его сайта о том, какой бы совет он дал президенту России Владимиру Путину

Пользователь сайта pozneronline Андрей Дворников задал телеведущему вопрос: «Представьте, что он (Владимир Путин) решил обратиться к вам за советом о том, какие, законы нужно принять или что, на ваш взгляд, в первую очередь нужно сделать в России , чтобы улучшить жизнь граждан России. Что бы вы посоветовали сделать президенту в первую очередь?»

Познер ответил, что вопрос Дворникова из разряда игры «Что бы вы делали, если бы были президентом?».

«Я в эту игру не играю. Если же представить себе, что президент Путин обратится за советом ко мне, то не скрою, мне есть что сказать. Но поскольку он не обращался, я пока воздержусь», — написал Познер.

Напомним, в феврале телеведущий Владимир Познер заявил, что не знает, почему президент Владимир Путин отказывается от участия в предвыборных дебатах, но при случае спросит его об этом.