Голодец назвала частые причины инвалидности у детей

Голодец назвала наиболее частые причины инвалидности у детей

Первое место среди детских заболеваний, по которым устанавливается инвалидность, стали занимать психические расстройства и расстройства поведения, сообщила вице-премьер Ольга Голодец

"У нас очень меняется структура заболеваний. Если до 2014 года лидером по инвалидности среди детского населения были врожденные аномалии и пороки, то сейчас на первое место среди инвалидности вышли психические расстройства и расстройства поведения", — сообщила Голодец на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По ее словам, данный факт требует изменения работы всей системы признания недееспособности детей, экспертизы и реабилитации.

В конце марта Медведев подписал постановление об изменении правил признания людей инвалидами. В понедельник он сообщил, что эти изменения связаны с необходимостью расширения перечня заболеваний, а также упрощения процедуры установления инвалидности.