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Голодец назвала частые причины инвалидности у детей
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Голодец назвала наиболее частые причины инвалидности у детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первое место среди детских заболеваний, по которым устанавливается инвалидность, стали занимать психические расстройства и расстройства поведения, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
"У нас очень меняется структура заболеваний. Если до 2014 года лидером по инвалидности среди детского населения были врожденные аномалии и пороки, то сейчас на первое место среди инвалидности вышли психические расстройства и расстройства поведения", — сообщила Голодец на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
По ее словам, данный факт требует изменения работы всей системы признания недееспособности детей, экспертизы и реабилитации.
В конце марта Медведев подписал постановление об изменении правил признания людей инвалидами. В понедельник он сообщил, что эти изменения связаны с необходимостью расширения перечня заболеваний, а также упрощения процедуры установления инвалидности.
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