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Тест: Можете ли вы стать донором?
Рамблер
2 часа назад
Фото: Reuters
Комментарии
Двадцатого апреля в
России
отмечается Национальный день донора. Множество людей по всей стране в эту минуту нуждаются в донорской крови. Можете ли вы спасти их, став донором? Узнать это поможет простой тест.
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