Качество продуктов в школах оказалось удручающим

Качество продуктов в российских школах и больницах оказалось удручающим

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано рассказала, что за полгода мониторинга в социальных учреждениях были получены «удручающие цифры по количеству фальсификата».

Служба приняла решение не озвучивать конкретные данные. По словам Мелано, в первую очередь фальсифицируется молочная продукция, также есть много претензий к качеству мяса и круп.

Причиной в Россельхознадзоре считают несовершенство системы государственных закупок — она не позволяет поставщикам качественных продуктов побеждать на торгах.

Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением изменить систему закупок, однако в ФАС предложения сочли нецелесообразными.

Также Россельхознадзор сообщил о проблеме в Роспотребнадзор и попросил изъять некачественную продукции из оборота.