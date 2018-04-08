В Петербурге скончался «дедушка Митьков» 

Скончался российский художник и поэт, входивший в группу «Митьки» в период её расцвета, Владимир Яшке. «Грустное известие. Умер замечательный художник Владимир Яшке (2 марта 1948 — 7 апреля 2018). Светлая память», — сообщается в Facebook.
Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. Его также называли «дедушкой» «Митьков» — он был самым старшим по возрасту в объединении.
Основатель «Митьков» Дмитрий Шагин написал у себя на странице в соцсети: «Царствие Небесное Владимиру — нашему Дорогому Дедушке Яшке»
Владимир Яшке родился во Владивостоке, а в 1960-70-е годы учился на заочном отделении Мостового полиграфического института. В 1976 году он переехал в Ленинград, спустя 8 лет став членом группы «Митьки».
Картины Яшке представлены в собраниях Русского музея, «Эрарты», Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков и Музея нонконформистского искусства.
Один из основателей «Митьков» Александр Флоренский написал в своем Facebook, как встретился и познакомился с Владимиром Яшке, о его семье и выставках. «Осенью 1985 года состоялась знаменитая „первая“ (или одна из „первых“, смотря с какой выставки начинать считать) выставка „Митьков“ в Доме Ученых в Усть-Ижоре. Когда выставка закончилась, в книге отзывов обнаружилась следующая запись: „Отличная выставка! Принимайте и меня. Владимир Яшке“ (митьковская легенда впоследствии обозначила эту запись как „заявление о приеме в митьки“)», — написал он.