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Выживший после операции подросток заговорил на чужом языке
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Ребенок с ДЦП чудом выжил после операции и заговорил на чужом языке 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Москве 15-летний подросток, страдающий ДЦП и раком крови, чудом выжил после безнадежной операции, однако забыл русский язык и заговорил на английском.
Артем Галкин родился с ДЦП, а в 15 лет у него обнаружили острый лейкоз с метастазами. Родителям ребенка сообщили, что он умрет, а операция не поможет. Однако Галкин выжил после безнадежной операции и победил болезнь, сообщает Telegram-канал Mash.
Однако после операции отказала часть мозга, которая отвечает за родную речь. В итоге ему пришлось общаться на английском языке, а русский учить с нуля. Сейчас он свободно разговаривает, занимается каратэ и собирает деньги для участия в Паралимпиаде.
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