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Познер высказался о действиях США в адрес РФ
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В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Познер высказался о действиях США в адрес РФ 

Рамблер 41 минуту назад
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online» о тенденциозности политики США, Англии, Австралии и еще нескольких стран в отношении России, заявил, что «возвращение» России после распада СССР совершенно «не устраивает правящий класс Америки и вызывает отчаянные и очень опасные политические игры».
«Советую вам найти в интернете «Доктрину Пола Волфовица», которая была написана им в 1992 году (он был заместителем министра обороны США по политическим вопросом). Мне кажется, что, прочитав этот документ, вы найдете ответы на ваши вопросы», — сказал телеведущий.
Доктрина Вулфовица содержит набор стратегических рекомендаций по внешней политике и обороне США на период 1994-1999 гг. в ней, в частности, упоминается о том, что США являются единственной мировой сверхдержавой и должны отстаивать эту позицию. Одна из задач страны — устранение любой враждебной силы, господствующей в регионе, если она угрожает интересам страны и ее союзников. Потенциальная угроза со стороны России — еще одна тема документа.
«Мы должны понимать, что демократические изменения в России не являются необратимыми и что, несмотря на серьезные проблемы, Россия остается сильнейшей военной державой в Евразии и единственным государством, способным разрушить США», — говорится в тексте.
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