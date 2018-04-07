Познер высказался о действиях США в адрес РФ

Англии, Телеведущий Владимир Познер отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online» о тенденциозности политики США Австралии и еще нескольких стран в отношении России , заявил, что «возвращение» России после распада СССР совершенно «не устраивает правящий класс Америки и вызывает отчаянные и очень опасные политические игры».

«Советую вам найти в интернете «Доктрину Пола Волфовица», которая была написана им в 1992 году (он был заместителем министра обороны США по политическим вопросом). Мне кажется, что, прочитав этот документ, вы найдете ответы на ваши вопросы», — сказал телеведущий.

Доктрина Вулфовица содержит набор стратегических рекомендаций по внешней политике и обороне США на период 1994-1999 гг. в ней, в частности, упоминается о том, что США являются единственной мировой сверхдержавой и должны отстаивать эту позицию. Одна из задач страны — устранение любой враждебной силы, господствующей в регионе, если она угрожает интересам страны и ее союзников. Потенциальная угроза со стороны России — еще одна тема документа.