«Малышева, наверное, сошла с ума»

Ведущая программы Первого канала «Жить здорово!» Елена Малышева дала расширенное пояснение по поводу своего предложения отстреливать бродячих собак. Журналистка указала, что нападение собаки на улице может случиться с каждым, а также упомянула тех своих коллег, которым собаки дороже людей. Актер Леонид Ярмольник предположил, что Малышева сошла с ума.

Ведущая программы Первого канала «Жить здорово!» Елена Малышева обнародовала заявление, в котором прокомментировала свое сделанное ранее предложение об отстреле бродячих собак по всей стране, передает РИА «Новости»

«В сюжете нашей программы мы говорили о 19-летнем парне, которого загрызли бродячие собаки. И показывали, как защищаться, если жертвой нападения стали вы. У парня осталась беременная жена. Таких случаев в России сотни. И еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо», — указывается в письме ведущей.

Далее она указывает, что нападение собаки на улице может случиться с каждым.

«И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе», — говорится в послании.

Ведущая также упомянула тех своих коллег, которым собаки дороже людей.

«Людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего. Как нечего сказать и тем журналистам, которые сознательно или в силу того, что не интересуются достоверностью информации, заявляют, что я, оказывается, потребовала отстреливать собак к чемпионату мира по футболу, и, наверное, придумают что-то еще», — резюмировала телеведущая.

«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела ввиду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю», — предположил он.

Ярмольник пояснил, что не будет подписывать прошение об увольнении Малышевой с Первого канала.

«Я не стану подписывать никакую петицию, я хотел бы услышать ее ответ, как она все это трактует, и я думаю, что для нас всех это было бы самое лучшее. Она профессионал, умеющий делать свое дело, но если она будет настаивать на своих словах, то это ужасно. Это против сегодняшней морали и вообще против морали нормального общества и нормальных людей», — заключил актер.

Двумя днями ранее Малышева сказала, что недавняя трагедия в Кемерово куда важнее темы с бродячими собаками.

«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — заметила Малышева.

В петиции против Малышевой говорится, что телевидение внушает зрителям будто «главное зло у нас в стране — это взбесившиеся собаки, не дающие людям спокойно жить». Однако подобные призывы могут привести к ожесточению общества и волне агрессии, живодерству, передает ФАН.

В том же выпуске программы, в котором обсуждалась проблема бродячих животных, в студию пришел и музыкант Юрий Лоза , который рассказал, что стая собак загрызла мужа его племянницы, передает RT.

«Я пришла в приют с позицией, что мне жалко собак. Потом я пришла к пониманию, что безнадзорные животные — это огромная проблема. Собаки и кошки бегают по улицам, кусают людей и распространяют заболевания. Почему-то никто не думает про бешенство, про то, что собаки калечат детей.

Я была в Крыму и видела там полчища бездомных животных. Если бы в России был закон «О защите животных», такого бы не было. Стерилизация животных крайне необходима, при этом в обществе нет понимания этого. Говорят, что это против природы, что это делать нельзя. Но убивать животное, которое родилось от нестерилизованного животного — гораздо большее зло», — сказала она.

По ее словам, в этом деле главное — вопрос мотивации.