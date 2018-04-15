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МЧС объявило предупреждение из-за заморозков в Крыму
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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за заморозков в Крыму 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГУ МЧС России по Крыму объявило экстренное предупреждение из-за заморозков, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 16 апреля в степных и предгорных районах будут заморозки 0…-3 °С.
До 17 апреля в регионе также сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В частности, запрещено разводить костры вблизи пожароопасных предметов, оставлять открытый огонь без присмотра, жечь траву под деревьями и на полянах, стерню на полях. Нельзя бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнику, заправлять топливом бак автомобиля при работающем двигателе.
Ранее синоптики сообщили об экологически неблагоприятных метеоусловиях в Москве 15 апреля.
RT на русском: последние новости
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