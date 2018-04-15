МЧС объявило предупреждение из-за заморозков в Крыму

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за заморозков в Крыму

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 16 апреля в степных и предгорных районах будут заморозки 0…-3 °С.

До 17 апреля в регионе также сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В частности, запрещено разводить костры вблизи пожароопасных предметов, оставлять открытый огонь без присмотра, жечь траву под деревьями и на полянах, стерню на полях. Нельзя бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнику, заправлять топливом бак автомобиля при работающем двигателе.