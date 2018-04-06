Дымящийся небоскреб напугал петербуржцев 

В Санкт-Петербурге из строящегося общественно-делового комплекса «Лахта Центр» повалил сильный пар и напугал жителей города. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Петербуржцы начали массово публиковать фото дымящегося небоскреба в соцсетях. Горожане предположили, что здание загорелось или начало разрушаться. Позже выяснилось, что пар пошел во время заливки бетона.
Mash
«Лахта Центр» — строящийся в Лахте, исторической части Приморского района Санкт-Петербурга, общественно-деловой комплекс, ключевым объектом которого будет штаб-квартира «Газпрома». Полностью завершить проект планируется в 3 квартале 2018 года. Небоскрёб стал самым северным в мире и самым высоким в России и в Европе, на 88 метров превосходя московскую «Башню „Федерация“, хотя по этажности уступает ему и строящемуся 100-этажному грозненскому небоскрёбу „Ахмат-тауэр“.