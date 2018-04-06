Дымящийся небоскреб напугал петербуржцев

Санкт-Петербурге из строящегося общественно-делового комплекса «Лахта Центр» повалил сильный пар и напугал жителей города. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Петербуржцы начали массово публиковать фото дымящегося небоскреба в соцсетях. Горожане предположили, что здание загорелось или начало разрушаться. Позже выяснилось, что пар пошел во время заливки бетона.

Mash