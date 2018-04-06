Фотографа Абрамочкина похоронят на Ваганьковском кладбище

Известный советский и российский фотограф, обладатель престижных международных премий и легенда отечественной фотожурналистики Юрий Абрамочкин, скончавшийся в ночь на четверг на 82-м году жизни, будет похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище Москвы, сообщили РИА Новости его близкие родственники.

Абрамочкин был сотрудником информационного Агентства печати "Новости", которое теперь носит название "Россия сегодня", снимал для журналов Life, Stern, Paris Match. За долгие годы своей репортерской деятельности он собрал богатую коллекцию фотоснимков, среди которых портреты великих деятелей эпохи, исторические события и жизнь простых людей. Героями его работ в разное время стали Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин, Андрей Сахаров. Выставки фотографий Абрамочкина проходили во многих странах.

"Отпевание Юрия Васильевича Абрамочкина состоится в 12.00 в главном храме Ваганьковского кладбища в понедельник 9 апреля 2018 года. Похороны после прощания там же", — сообщил один из родственников Абрамочкина.

В АПН Абрамочкин пришел в январе 1960 года и работал специальным фотокорреспондентом в информационном агентстве, впоследствии сменившем название, до декабря 2003 года. Был лауреатом премии "Золотой глаз" WORLD PRESS PHOTO, включен в Международную монографию "Современные фотографы" Contemporary Photographers издательства St. James Press Chicago & London.