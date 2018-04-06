Россияне раскритиковали тарифы ЖКХ

Большинство россиян (70 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что тарифы ЖКХ в стране завышены.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете тарифы ЖКХ адекватными?». Еще 20 процентам опрошенных «непонятно, за что взимаются некоторые платежи».

Шесть процентов респондентов заявили, что тарифы «могли бы и снизить».

Три процента ответили на заданный вопрос «в целом, да», а один процент выбрал вариант «я не знаю».

Всего в опросе приняли участие 15 208 человек.