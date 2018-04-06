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Россияне раскритиковали тарифы ЖКХ
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Россияне раскритиковали тарифы ЖКХ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (70 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что тарифы ЖКХ в стране завышены.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете тарифы ЖКХ адекватными?». Еще 20 процентам опрошенных «непонятно, за что взимаются некоторые платежи».
Шесть процентов респондентов заявили, что тарифы «могли бы и снизить».
Три процента ответили на заданный вопрос «в целом, да», а один процент выбрал вариант «я не знаю».
Всего в опросе приняли участие 15 208 человек.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о максимально допустимой доле расходов россиян на оплату коммунальных услуг и жилья. Депутаты «Справедливой России» предложили ограничить эту долю 15-ю процентами. Сообщалось, что во многих регионах предельно этот показатель составляет 22 процента.
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