Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая

ОЗХО проинспектировала Россию

В течение минувших семи дней Организация по запрещению химического оружия провела инспекцию на территории России, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Издание отмечает, что в России побывала инспекционная группа технического секретариата ОЗХО, однако не уточняет, что именно инспектировали специалисты организации.

Переводчик Каддафи обличил Саркози

Переводчик убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи заявил RT, что его работодатель действительно профинансировал избирательную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози. По словам Мифтаха Миссури, Каддафи и Саркози впервые обсудили это еще в 2005 году, а позже был составлен документ с просьбой к главе Ливии выделить 50 миллионов евро, однако Каддафи сократил сумму до 20-и и «пожертвовал» ее.

Россия покажет новое оружие 9 мая

Россия представит новые образцы военной техники на Параде Победы 2018 года, сообщил «Красной звезде» главком сухопутными войсками России Олег Салюков . По словам генерал-полковника, 9 мая зрители впервые увидят зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», а также бронеавтомобили «Патруль», «Тайфун-К», «Урал-432009» и ВПК-233136 «Тигр».

«Моральный удар ниже пояса»

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook, что получила «моральный удар ниже пояса». Чиновница рассказала подписчикам, что пришла в магазин, чтобы «наверстать нереализованные домашние дела» перед Пасхой, «зацепилась взглядом» за предложения для покраски праздничных яиц и получила тот самый «удар». Климпуш-Цинцадзе расстроило то, что украинские производители предлагают украшать яйца изображениями матрешек, то есть символом России.

«Болезнь в головах…» — посетовала она.

США готовят новые санкции