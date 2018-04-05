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В Калининграде пройдет гастрономический фестиваль
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В Калининграде пройдет гастрономический фестиваль, приуроченный ЧМ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фестиваль "Гастрономическая карта России", приуроченный к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, состоится в Калининграде в мае, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака.
"Это один из проектов, который направлен на развитие гастрономического туризма и гастрономических брендов Калининградской области. К нам в мае приедут коллеги из других регионов — мы будем презентовать калининградские рыбные специалитеты, марципан, мясные блюда и многое другое. В рамках этого проекта запланирован футбольный матч между поварами и журналистами", — сказал Ермак.
По информации пресс-службы, в городах-организаторах, принимающих чемпионат мира по футболу, пройдут одиннадцать гастрономических фестивалей, объединенных под общефедеральным брендом "Гастрономическая карта России". Их задача — познакомить болельщиков с региональными продуктами питания и блюдами национальной кухни, рассказать о возможностях регионов в сфере гастрономического туризма.
Федеральный проект "Гастрономическая карта России" был запущен в 2017 году. Он нацелен на развитие агро— и эногастрономического туризма в стране, на продвижение блюд и продуктов национальной или региональной кухни. Проект реализует Ростуризм совместно с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры "Сделано в России".
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
В Калининграде 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.
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