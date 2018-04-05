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В России введут новую меру пресечения
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В России введут новую меру пресечения 

Рамблер 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Уголовно-прецессуальный кодекс, которые вводят новую меру пресечения — запрет на определенные действия.
Суд может запретить выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определенных местах или ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия или участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет и даже управлять автомобилем (если совершенное преступление связано с нарушением ПДД).
>> Госдума расширила список альтернативных мер наказания
Суд может назначать запрет в качестве альтернативы домашнему аресту или заключению под стражу, а также использовать эту меру пресечения как дополнение к домашнему аресту или залогу.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что введение дополнительных мер пресечения обусловлено, в частности, необходимостью сократить репутационные потери, связанные с решениями ЕСПЧ по жалобам россиян.
 Ещё 12 источников 
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