В России введут новую меру пресечения

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Уголовно-прецессуальный кодекс, которые вводят новую меру пресечения — запрет на определенные действия.

Суд может запретить выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определенных местах или ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия или участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет и даже управлять автомобилем (если совершенное преступление связано с нарушением ПДД).

Суд может назначать запрет в качестве альтернативы домашнему аресту или заключению под стражу, а также использовать эту меру пресечения как дополнение к домашнему аресту или залогу.