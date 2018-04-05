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Автодорожную арку Крымского моста защитили обтекателями
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Автодорожную арку Крымского моста защитили обтекателями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: most.life
Строители Крымского моста установили обтекатели, минимизирующие ветровую нагрузку на арочный пролет автодорожной части сооружения над Керчь-Еникальским каналом. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
«Для Керченского пролива штормовые условия с высокими скоростями ветра — стандартное явление. Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета в исключительных случаях может достигать 40 метров в секунду», — рассказал заместитель директора по проектированию «Института Гипростроймост-Санкт-Петербург» Виктор Галас.
Он отметил, что для предотвращения негативных аэродинамических явлений специалисты провели исследования и натурные испытания. «Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей — как крыло самолета. Это 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный "карниз" по фасаду арки», — сообщил Галас.
Отмечается, что монтаж обтекателей проводился непосредственно с арочного пролета, какие-либо ограничения для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу не вводились.
При этом на автодорожной арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги. Уже установлены все 14 мачт наружного освещения и барьерное ограждение по внешним полосам движения. Завершается нанесение гидроизоляции на проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона.
В феврале заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров рассказал, что автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив в декабре 2018 года.
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.
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