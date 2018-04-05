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Шотландка отведала паука в бургере из «Макдоналдса»
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Шотландка отведала паука в бургере из «Макдоналдса» 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Jorge Silva / Reuters
Жительница Шотландии обнаружила паука в курином бургере из «Макдоналдса». Об этом сообщает The Sun.
Оперная певица Кьяра Харви (Ciara Harvie) заехала перекусить в один из ресторанов сети в Эдинбурге в понедельник, 2 апреля. Она заказала Макчикен за 3,19 фунта (285 рублей), но когда откусила от него, обнаружила мертвого паука между листьями салата. Девушка сразу же отдала остатки блюда в заведение, а менеджер, по ее словам, не извинился, а заменил испорченный бургер. Есть его Харви отказалась.
Позже представители фастфуда связались с девушкой и извинились за произошедшее, а также предложили ей бесплатный обед, который Харви тоже не приняла.
Артистка поделилась фотографией паука на своей странице в Facebook. В подписи к снимку она отметила, что не собирается в ближайшее время есть в «Макдоналдсе». Постом поделились почти две тысячи человек.
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