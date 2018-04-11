Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе

Сотрудник МЧС , работавший в «Зимней вишне» в день пожара, рассказал телеканалу «360», что его девятилетнюю дочь травят в школе.

По словам мужчины, одноклассники говорят девочке, что ее отец виноват в гибели других детей.

«Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» — процитировал мужчина обвинения, которые каждый день слышит его дочь.

Мать девочки обратилась к учительнице с просьбой о помощи, но та лишь посоветовала подождать. Родители девочки задумалась о смене школы, хотя «это не самая лучшая идея в конце учебного года».

По словам отца, дочь теперь «не хочет даже выходить из дома, начинает рыдать, задыхаться». При этом девочка все же смогла пойти на уроки, так как любит учиться и получает четверки и пятерки.

«В школе дети ее запинали. Физически могут толкнуть, оскорбить. <…> Вызвали ей врача, но, кажется, нам нужен психолог. Я не могу объяснить девочке, что не виноват», — заключил собеседник телеканала.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека. Сообщалось, что 41 из них — дети. При пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Следователи возбудили после пожара несколько дел, в том числе дело о халатности против командира пожарного звена, которое тушило горящий ТЦ. По версии СК, начальник караула пожарно-спасательной части проигнорировал данные очевидцев об оставшихся в здании посетителях, и не сверил с планами-схемами кратчайшие пути для спасения людей.