Россияне оценили потенциал «бузкоинов»

68% россиян не считают криптовалюты надежным вложением, так как вскоре эти деньги превратятся в ничто. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблер.

Лишь 10% опрошенных уверены, что криптовалюты являются надежным вложением, если уметь их использовать.

9% пользователей Рамблера затруднились ответить на вопрос, а 13% и вовсе сообщили, что не знают, что такое криптовалюты.

В опросе приняли участие 554 человека.