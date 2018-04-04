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Россияне оценили потенциал «бузкоинов»
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Россияне оценили потенциал «бузкоинов» 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Public domain
68% россиян не считают криптовалюты надежным вложением, так как вскоре эти деньги превратятся в ничто. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблер.
Лишь 10% опрошенных уверены, что криптовалюты являются надежным вложением, если уметь их использовать.
9% пользователей Рамблера затруднились ответить на вопрос, а 13% и вовсе сообщили, что не знают, что такое криптовалюты.
В опросе приняли участие 554 человека.
Сегодня на пресс-конференции в Москве певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова сообщила, что выпустит собственную криптовалюту. По ее словам, создать «бузкоин» ее побудило то, что «мы живем в эпоху Ольги Бузовой», а также то, что она «не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах». Предпродажа «бузкоинов» стартует уже в апреле.
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