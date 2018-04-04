В Подмосковье создадут единую службу скорой помощи

В Подмосковье появится единая диспетчерская служба скорой помощи

Она начнет работу в конце этого года.

Единая диспетчерская служба скорой помощи начнет работу в Красногорске в конце 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Единая диспетчерская служба будет обрабатывать обращения со всей области. Диспетчер сможет видеть всю картину происходящего, благодаря этому на вызов будет направляться автомобиль, находящийся ближе всего. Это позволит сократить время реагирования на вызов.

"Показатель прибытия скорой помощи за три года улучшился на 10%-15%. Доля доезда до больного в течение 20 минут возросла в 2017 году до 96,2%. Что касается дорожно-транспортных происшествий, мы поставили для себя задачу сократить время прибытия на данные вызовы до 10 минут", — сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Также министр отметил, что в Московской области была усовершенствована система управления службой скорой медпомощи "Система‐103" и Единой медицинской информационно‐аналитической системы (ЕМИАС).