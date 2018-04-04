Четверг станет самым теплым днем на этой неделе

Дневные положительные температуры в Вологде пока продолжат сменяться на «минус» ночью. Но днем столбики термометра будут подниматься выше нуля.

Так, сегодня температура воздуха составит максимум 3 градуса со знаком плюс. К ночи, правда, вновь похолодает до -2 градусов по Цельсию. Самым теплым днем на этой неделе станет четверг. В течение дня вологжан будет радовать весеннее солнце, а столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ветер ожидается умеренный 4-6 м/с.

Тепло будет и в пятницу, температура воздуха сохранится на прежнем уровне. А вот солнце в последний рабочий день не порадует вологжан своим появлением.

Утром в субботу столбики термометров упадут до нуля. Возможно, усилится ветер и пойдет снег с дождем.