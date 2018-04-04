Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»

«Хорошая девочка Таня», — уверен он.

По словам губернатора, ребенок «под эмоциями показал» свое негативное отношение к происходящему в Волоколамске . Воробьев воспринял ее поступок в качестве «руководства к действию» и намерен в кратчайшие сроки устранить «недоразумение».

Чиновник отметил, что в данный момент Татьяна и ее семья готовятся к поездке в Нидерланды, где узнает, как там перерабатывают мусор. Поезду семьи в Голландию оплатят подмосковные власти.

В марте 10-летняя Татьяна Лозова показала «жест смерти» Андрею Воробьеву, приехавшему в больницу подмосковного Волоколамска, куда из-за отравления запахами мусорного полигона «Ядрово» были госпитализированы местные школьники.