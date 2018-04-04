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Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
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Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай» 

Рамблер 16 минут назад
Девочка «секир-башка», угрожавшая губернатору Московской области Андрею Воробьеву, поедет на экскурсию на мусороперерабатывающий завод в Нидерланды за счет подмосковных властей. Об этом сам Воробьев сообщил радиостанции «Говорит Москва».
«Хорошая девочка Таня», — уверен он.
По словам губернатора, ребенок «под эмоциями показал» свое негативное отношение к происходящему в Волоколамске. Воробьев воспринял ее поступок в качестве «руководства к действию» и намерен в кратчайшие сроки устранить «недоразумение».
Чиновник отметил, что в данный момент Татьяна и ее семья готовятся к поездке в Нидерланды, где узнает, как там перерабатывают мусор. Поезду семьи в Голландию оплатят подмосковные власти.
В марте 10-летняя Татьяна Лозова показала «жест смерти» Андрею Воробьеву, приехавшему в больницу подмосковного Волоколамска, куда из-за отравления запахами мусорного полигона «Ядрово» были госпитализированы местные школьники.
Выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово» произошел 21 марта. В течение пяти дней за медпомощью обратились более 300 человек. В день выброса в городе состоялась акции протеста, которую посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Позже он принял решение отправить в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. 30 марта в Волоколамске был объявлен режим повышенной готовности к ЧС.
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