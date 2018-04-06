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Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
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Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах 

Мослента 2 часа назад
В столичном регионе 7 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в разделе «Штормовые и экстренные предупреждения».
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«7 апреля 2018 года по Московской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра 7-12 метров в секунду, с порывами 13-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В МЧС предупредили об опасности сильного ветра и призвали горожан не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, старым и гнилым деревьям. Также спасатели советуют с осторожностью находиться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий.
Находясь в квартире, при сильном ветре нужно закрыть окна, отключить электричество и перекрыть водопровод. «Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон — туалеты, коридоры, встроенные шкафы», — добавили в МЧС.
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