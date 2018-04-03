Школьников удивила ошибка в учебнике

Школьников шокировала ошибка в учебнике русского языка

Составители учебника русского языка перепутали Черное море с Каспийским.

Школьники нашли ошибку в учебнике по русскому языку для девятого класса издательства «Вентана-Граф», которое входит в корпорацию «Российский учебник».

Авторы учебника в одном из упражнений по теме «Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными места» предлагают школьникам в качестве примера для закрепления материала предложение « Город Астрахань расположен на месте впадения Волги в Черное море».

По теме урока оно конечно подходит, вот только Волга впадает не в Черное, а в Каспийское море, о чем авторы учебника почему-то не знают.

Снимок страницы книги ученики выложили в социальных сетях, после чего изображение с разными нелестными комментариями в адрес составителей издательства быстро распространилось в Рунете.