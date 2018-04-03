Ещё
Школьников удивила ошибка в учебнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьников шокировала ошибка в учебнике русского языка 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Составители учебника русского языка перепутали Черное море с Каспийским.
Школьники нашли ошибку в учебнике по русскому языку для девятого класса издательства «Вентана-Граф», которое входит в корпорацию «Российский учебник».
Авторы учебника в одном из упражнений по теме «Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными места» предлагают школьникам в качестве примера для закрепления материала предложение «Город Астрахань расположен на месте впадения Волги в Черное море».
По теме урока оно конечно подходит, вот только Волга впадает не в Черное, а в Каспийское море, о чем авторы учебника почему-то не знают.
Снимок страницы книги ученики выложили в социальных сетях, после чего изображение с разными нелестными комментариями в адрес составителей издательства быстро распространилось в Рунете.
ТК «Звезда»: последние новости
«Союзмультфильм» ответил на угрозы Успенского подать в суд из-за нового «Простоквашино» В Роструде рассказали, как россияне будут отдыхать в мае и июне Жители Балашихи рассказали в Сети о терроре «маршруточной мафии»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот232
Малышева вызвала гнев телезрителей399
Путин упразднил посредничество в ЖКХ63
Тюрьма помогла Рыбке34
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом119
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение