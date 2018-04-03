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Жители Балашихи рассказали о терроре «маршруточной мафии»
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Жители Балашихи рассказали в Сети о терроре «маршруточной мафии» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По мнению жителей подмосковной Балашихи, местные «маршруточники» объявили войну с применением угроз против людей, которые бесплатно подвозят соседей до метро.
Жители подмосковной Балашихи поделились историей, связанной с маршрутными такси и частным извозом в этом районе. Рассказ местного жителя по имени Даниил Козиков размещен в группе в социальной сети «ЖК Алексеевская роща. Официальная страница. Балашиха».
Многие жители Балашихи работают в столице и для них актуален вопрос транспорта. До Москвы ходят маршрутки, однако, по словам местных, транспортные условия там далеки от идеальных. В этой связи некоторые жители с собственными машинами за символические деньги или бесплатно забирают соседей с остановок, чтобы добросить их до Москвы.
соцсети
Инцидент, о котором рассказал Козиков, случился утром второго апреля около девяти утра. Один из его соседей попытался забрать людей с остановки, чтобы подбросить их до города. Однако внезапно возник другой человек и стал угрожать водителю, требуя от него «перестать тут людей катать». Завязалась драка, в ходе которой агрессор достал из багажника лопатку и попытался угрожать людям уже ей. В результате его прогнали.
Судя по комментариям к записи, местные жители винят в происшествии людей, которые зарабатывают извозом на маршрутных такси. Они предполагают, что именно «маршруточники» наняли агрессивного человека с лопаткой, чтобы отбить у автомобилистов желание помогать своим соседям без личного транспорта. На данный момент эта версия не нашла официального подтверждения или опровержения.
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