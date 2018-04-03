Пока вы спали: умер «первый шпион холодной войны»

Обама построил бункер под Белым домом

Под американским Белым домом был построен секретный бункер, сообщает Washington Examiner. По информации издания, бункер появился под Северной лужайкой резиденции при бывшем президенте США Бараке Обаме. Строительство началось в 2010 году под предлогом замены проводки и обновления установок для кондиционирования воздуха. Проект обошелся американскому бюджету в 376 миллионов долларов.

ИП запретят продавать пиво

Индивидуальным предпринимателям могут запретить продавать пиво, сообщают «Известия» . По информации издания, введение подобной меры обдумывают в Росалкогольрегулировании, а ее целью является перерегистрация ИП в юридические лица для лучшего контроля рынка пива, так как наказание за его незаконное производство и оборот для юрлиц в 10 раз больше, чем для индивидуальных предпринимателей.

Facebook обезопасят за несколько лет

Проблемы безопасности персональных данных пользователей Facebook будут решены в течение нескольких лет. Об этом в интервью Vox сообщил руководитель соцсети Марк Цукерберг . По словам бизнесмена, он хотел бы решить проблемы за три-шесть месяцев, однако это невозможно. Между тем Цукерберг подчеркнул, что до конца нынешнего года 10-тысячный штат сотрудников Facebook, отвечающих за безопасность, увеличится вдвое.

Британцев испугала «Дрель»

Российская авиабомба «Дрель» является «очередным сигналом агрессии Кремля», сообщает британское издание Express. По словам автора заметки, бомба, предназначенная для истребителей Су-57, вскоре поступит на вооружение России , а то, что об этом стало известно сразу после отравления шпиона Сергея Скрипаля , сигнализирует об «агрессии Кремля».

Умер «первый шпион холодной войны»