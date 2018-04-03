Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

В течение первой недели мая россияне будут работать лишь два дня. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Роструде

По словам собеседника агентства, праздничные выходные по случаю Дня труда начнутся еще в воскресенье, 29 апреля. Понедельник станет нерабочим, так как выходной будет перенесен на него с субботы, 1 мая — день самого праздника, а выходной с 7 января, пришедшегося в этом году на воскресенье, был перенесен на 2 мая.

Также в Федеральной службе по труду и занятости отметили, что 9 мая, День Победы, «разделит» рабочую неделю на две части, а предпраздничное, но рабочее 8 мая продлится на один час меньше.