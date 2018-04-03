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Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
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Россиян ждет двухдневная рабочая неделя 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В течение первой недели мая россияне будут работать лишь два дня. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Роструде.
По словам собеседника агентства, праздничные выходные по случаю Дня труда начнутся еще в воскресенье, 29 апреля. Понедельник станет нерабочим, так как выходной будет перенесен на него с субботы, 1 мая — день самого праздника, а выходной с 7 января, пришедшегося в этом году на воскресенье, был перенесен на 2 мая.
Также в Федеральной службе по труду и занятости отметили, что 9 мая, День Победы, «разделит» рабочую неделю на две части, а предпраздничное, но рабочее 8 мая продлится на один час меньше.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что День России, который празднуется 12 июня, подарит жителям страны три выходных подряд — с 10-го по 12-е включительно.
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