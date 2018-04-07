Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

Россию огонь привезен спецрейсом в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки Олимпийского огня.

Примерно через полчаса председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя , где начнется праздничное пасхальное богослужение.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского, других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников, собирающихся в храме, на улицах и площадях.

Делегацию Фонда Андрея Первозванного во Внуково-1 встретили сотни верующих, которые смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести святыню в свои дома и храмы.

По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) Благодатный огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве по адресу: улица Покровка, дом 42, строение 5 (с 9.00 до 18.00). Желающим необходимо иметь свои лампады.