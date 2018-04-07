Ещё
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву — в международном аэропорту Внуково-1 приземлился самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), получившей святыню в иерусалимском храме Гроба Господня.
В Россию огонь привезен спецрейсом в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки Олимпийского огня.
Примерно через полчаса председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского, других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников, собирающихся в храме, на улицах и площадях.
Делегацию Фонда Андрея Первозванного во Внуково-1 встретили сотни верующих, которые смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести святыню в свои дома и храмы.
По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) Благодатный огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве по адресу: улица Покровка, дом 42, строение 5 (с 9.00 до 18.00). Желающим необходимо иметь свои лампады.
РИА Новости: последние новости
Путин утвердил правила празднования памятных дат В Совфеде призвали Козловского спокойнее реагировать на критику Благодатный огонь еще не сошел. Но чудо в Иерусалиме уже случилось
 Ещё 68 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй329
Калоев обвинил Нагиева во вранье48
Атака в Мюнстере потрясла Меркель56
Небензя прокомментировал новые факты в деле Скрипаля43
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США122
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение