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Аэропорт Симферополя расширяет маршрутную сеть
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Аэропорт Симферополя расширяет маршрутную сеть 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный аэропорт "Симферополь" в этом сезоне расширяет маршрутную сеть, что позволит прилетать на отдых или по работе в Крым, минуя стыковки и пересадки, сообщил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.
"Авиакомпания Nordwind — один из наших стратегических партнеров, и нас радует тот факт, что перевозчик год от года расширяет свою маршрутную сеть в аэропорт "Симферополь". 27 направлений — это абсолютный рекорд, и такое количество рейсов в регионы от нас ранее никто не выполнял. Благодаря развитию маршрутной сети у жителей нашей страны появляется больше возможностей прилететь в Крым на отдых или по работе, минуя стыковки и пересадки", — приводит слова Плаксина пресс-служба авиаузла.
По его словам, в этом сезоне в аэропорту "Симферополь" действует самая широкая маршрутная сеть внутрироссийских направлений среди региональных аэропортов.
"Поэтому мы надеемся, что все перевозчики, которые будут выполнять рейсы в Крым, оценят наш новый терминал и это послужит еще одним стимулом для открытия новых маршрутов", — сказал гендиректор.
Новый аэровокзальный комплекс Симферополя — самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Терминал сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год, власти обещают ввести комплекс в эксплуатацию до начала курортного сезона.
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