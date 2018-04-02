Аэропорт Симферополя расширяет маршрутную сеть

Международный аэропорт "Симферополь" в этом сезоне расширяет маршрутную сеть, что позволит прилетать на отдых или по работе в Крым , минуя стыковки и пересадки, сообщил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин

"Авиакомпания Nordwind — один из наших стратегических партнеров, и нас радует тот факт, что перевозчик год от года расширяет свою маршрутную сеть в аэропорт "Симферополь". 27 направлений — это абсолютный рекорд, и такое количество рейсов в регионы от нас ранее никто не выполнял. Благодаря развитию маршрутной сети у жителей нашей страны появляется больше возможностей прилететь в Крым на отдых или по работе, минуя стыковки и пересадки", — приводит слова Плаксина пресс-служба авиаузла.

По его словам, в этом сезоне в аэропорту "Симферополь" действует самая широкая маршрутная сеть внутрироссийских направлений среди региональных аэропортов.

"Поэтому мы надеемся, что все перевозчики, которые будут выполнять рейсы в Крым, оценят наш новый терминал и это послужит еще одним стимулом для открытия новых маршрутов", — сказал гендиректор.