Российская империя в цвете 

1/25 Станция Медвежья Гора, расположенная на необжитом берегу Онежского озера. Лесопилка на реке Кумса, 1916 год Фото: Сергей Прокудин-Горский

2/25 Город Кемь. Общий вид, 1916 год. По поручению правительства Прокудин-Горский сделал около 130 снимков Мурманской дороги и близлежащих населенных пунктов. Через Кемь железная дорога прошла в 1915 году, регулярное движение открыли годом позже Фото: Сергей Прокудин-Горский

3/25 Участок железнодорожного пути близ разъезда Майгуба, 1916 год. На снимке 264-я верста Мурманской железной дороги, 856-й пикет. Предположительно, объектом съемки Прокудина-Горского была неровность пути, из-за которой в этом месте в январе 1916 года три раза сошел с рельсов министерский поезд Фото: Сергей Прокудин-Горский

4/25 Барак для военнопленных близ разъезда Майгуба, 1916 год. На строительстве Мурманской железной дороги использовался труд австро-венгерских военнопленных. Условия жизни и работы были тяжелыми, многие болели и умирали, в том числе и от цинги. Часто случались побеги. Фальшивые документы на рынке и даже в самом лагере можно было купить за 150-200 рублей Фото: Сергей Прокудин-Горский

5/25 Суна — река в Карелии, впадает в Кондопожскую губу Онежского озера. Длина реки около 280 километров. В 27 километрах от устья находится водопад Кивач. Всего на реке более 50 порогов и водопадов, но ниже Кивача река Суна считается судоходной. Малое Вороново расположено в среднем течении реки Фото: Сергей Прокудин-Горский

6/25 Кивач — крупный и широко посещаемый водопад на реке Суна. Упоминается с 1566 года. Высота общего падения воды 10,5 метра Фото: Сергей Прокудин-Горский

7/25 Деревня Викшица находится недалеко от водопада Кивач. На фотографии часовня Алексия, человека Божия. Точное время ее постройки неизвестно, существовала до начала 1940-х годов. В настоящее время утрачена безвозвратно. На заднем плане Пертозеро Фото: Сергей Прокудин-Горский

8/25 Выг — река в Карелии протяженностью 237 километров. Впадает в Онежскую губу Белого моря у города Беломорска. Течение Нижнего Выга (102 километра) входит в систему Беломорско-Балтийского канала. На фотографии запечатлен молевой сплав на одном их многочисленных речных порогов Фото: Сергей Прокудин-Горский

9/25 Петрозаводск — столица Республики Карелия. Население 278,5 тысячи человек (по данным 2017 года). Созданию Петрозаводской слободы положил начало оружейный завод, заложенный в 1703 году по указу Петра I. Олонецкая железная дорога — частная железная дорога Российской империи, существовавшая с 1914-го по 1917 год Фото: Сергей Прокудин-Горский

10/25 Александровский казенный завод, открывшийся 13 июля 1774 года, был одним из крупнейших и технически передовых предприятий. На нем отливались качественные неаполитанские и карронские пушки. Завод стал градообразующим предприятием, определившим присвоение Петровской слободе в 1777 году статуса губернского города Петрозаводска Фото: Сергей Прокудин-Горский

11/25 Кафедральный Свято-Духовский собор в Петрозаводске задумывался как уменьшенная копия московского храма Христа Спасителя. В 1930 году решением Петрозаводского горсовета в помещении собора была открыта общественная столовая №13, а на крыше устроена парашютная вышка. 20 марта 1936 года было принято решение об окончательном сносе здания. Собор был взорван Фото: Сергей Прокудин-Горский

12/25 Собор был построен в 1800 году на возвышенности близ берега Онежского озера на средства горожан. В 1924 году храм был сожжен Фото: Сергей Прокудин-Горский

13/25 Старинное поморское село располагалось на берегу Онежской губы в месте впадения реки Выг в Белое море. Известно с 1419 года Фото: Сергей Прокудин-Горский

14/25 В сентябре 1938 года село Сороки и несколько рабочих поселков Беломоро-Балтийского канала, а также поселок железнодорожников были объединены в город Беломорск. Историческая застройка села Сороки частично сохранилась в центральной части города Беломорска Фото: Сергей Прокудин-Горский

15/25 Особый интерес в серии снимков 1916 года представляют виды Соловецких островов. В то время на островах было 19 церквей и 30 часовен. Соловецкому монастырю принадлежало шесть скитов и три пустыни, в нем располагались училища для детей поморов, Братское богословское училище, электростанция, метеостанция, радиостанция, литография, ботанический сад Фото: Сергей Прокудин-Горский

16/25 В первое десятилетие XX века Соловецкая обитель принимала до 15 тысяч паломников в год. Их перевозки по морю осуществлялись монастырскими судами, с одним из которых прибыл на острова и Прокудин-Горский Фото: Сергей Прокудин-Горский

17/25 Соловецкий монастырь (основан в 1436-м) был ликвидирован в первые годы советской власти. С 1920-го на территории монастыря располагался лагерь принудительных работ. В 1923-м был учрежден Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), преобразованный в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН), расформированную в 1939-м Фото: Сергей Прокудин-Горский

18/25 Поселок заводских рабочих Ковжинского лесопильного завода. Предприятие находилось в Белозерском уезде Новгородской губернии. В 1946 году вся территория была затоплена водами Рыбинского водохранилища. Площадь водоема — 4580 квадратных километров Фото: Сергей Прокудин-Горский

19/25 Леушинская женская школа находилась на территории Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря, вблизи от реки Шексны, между городами Череповцом и Рыбинском. В период с 1941-го по 1946 год был затоплен водами Рыбинского водохранилища Фото: Сергей Прокудин-Горский

20/25 Леушинский женский монастырь действовал до 1931-го. В период с 1941 по 1946 год был затоплен водами Рыбинского водохранилища. При затоплении большая часть икон была утрачена Фото: Сергей Прокудин-Горский

21/25 Вытегорский (Мариинский) канал выступал ключевым звеном Мариинской водной системы, соединявшим реки Ковжу и Вытегру. Строительство Вытегорского канала было задумано еще Петром I, но осуществлено уже императрицей Марией — отсюда и название канала. Впоследствии Мариинский канал стал частью Волго-Балта Фото: Сергей Прокудин-Горский

22/25 Для экспедиционных съемок Мариинской водной системы министр путей сообщения Российской империи С.В. Рухлов выделил Прокудину-Горскому пароход «Шексна», на котором он и путешествовал Фото: Сергей Прокудин-Горский

23/25 Деревянный храм с ярусным покрытием, построенный в 1770-м, состоял из четверика с прямоугольным алтарем и трапезной. Четверик завершался бочками ломаных очертаний, несшими четыре малые главки и низкий восьмерик, на котором стояла центральная главка. Закрыт в 1930-х годах, сгорел в 1984-м Фото: Сергей Прокудин-Горский

24/25 Церковь была построена в 1708 году. Сгорела в октябре 1963-го по причине преступной небрежности. В настоящее время на ее месте остаются руины Фото: Сергей Прокудин-Горский