Российская империя в цвете 

Русский Север на первых цветных фотографиях Российской империи в объективе выдающегося русского фотографа С. М. Прокудина-Горского — в галерее «Лента.ру».
1/25 Станция Медвежья Гора, расположенная на необжитом берегу Онежского озера. Лесопилка на реке Кумса, 1916 год
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
2/25 Город Кемь. Общий вид, 1916 год. По поручению правительства Прокудин-Горский сделал около 130 снимков Мурманской дороги и близлежащих населенных пунктов. Через Кемь железная дорога прошла в 1915 году, регулярное движение открыли годом позже
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
3/25 Участок железнодорожного пути близ разъезда Майгуба, 1916 год. На снимке 264-я верста Мурманской железной дороги, 856-й пикет. Предположительно, объектом съемки Прокудина-Горского была неровность пути, из-за которой в этом месте в январе 1916 года три раза сошел с рельсов министерский поезд
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
4/25 Барак для военнопленных близ разъезда Майгуба, 1916 год. На строительстве Мурманской железной дороги использовался труд австро-венгерских военнопленных. Условия жизни и работы были тяжелыми, многие болели и умирали, в том числе и от цинги. Часто случались побеги. Фальшивые документы на рынке и даже в самом лагере можно было купить за 150-200 рублей
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
5/25 Суна — река в Карелии, впадает в Кондопожскую губу Онежского озера. Длина реки около 280 километров. В 27 километрах от устья находится водопад Кивач. Всего на реке более 50 порогов и водопадов, но ниже Кивача река Суна считается судоходной. Малое Вороново расположено в среднем течении реки
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
6/25 Кивач — крупный и широко посещаемый водопад на реке Суна. Упоминается с 1566 года. Высота общего падения воды 10,5 метра
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
7/25 Деревня Викшица находится недалеко от водопада Кивач. На фотографии часовня Алексия, человека Божия. Точное время ее постройки неизвестно, существовала до начала 1940-х годов. В настоящее время утрачена безвозвратно. На заднем плане Пертозеро
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
8/25 Выг — река в Карелии протяженностью 237 километров. Впадает в Онежскую губу Белого моря у города Беломорска. Течение Нижнего Выга (102 километра) входит в систему Беломорско-Балтийского канала. На фотографии запечатлен молевой сплав на одном их многочисленных речных порогов
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
9/25 Петрозаводск — столица Республики Карелия. Население 278,5 тысячи человек (по данным 2017 года). Созданию Петрозаводской слободы положил начало оружейный завод, заложенный в 1703 году по указу Петра I.
Олонецкая железная дорога — частная железная дорога Российской империи, существовавшая с 1914-го по 1917 год
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
10/25 Александровский казенный завод, открывшийся 13 июля 1774 года, был одним из крупнейших и технически передовых предприятий. На нем отливались качественные неаполитанские и карронские пушки. Завод стал градообразующим предприятием, определившим присвоение Петровской слободе в 1777 году статуса губернского города Петрозаводска
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
11/25 Кафедральный Свято-Духовский собор в Петрозаводске задумывался как уменьшенная копия московского храма Христа Спасителя. В 1930 году решением Петрозаводского горсовета в помещении собора была открыта общественная столовая №13, а на крыше устроена парашютная вышка. 20 марта 1936 года было принято решение об окончательном сносе здания. Собор был взорван
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
12/25 Собор был построен в 1800 году на возвышенности близ берега Онежского озера на средства горожан. В 1924 году храм был сожжен
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
13/25 Старинное поморское село располагалось на берегу Онежской губы в месте впадения реки Выг в Белое море. Известно с 1419 года
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
14/25 В сентябре 1938 года село Сороки и несколько рабочих поселков Беломоро-Балтийского канала, а также поселок железнодорожников были объединены в город Беломорск. Историческая застройка села Сороки частично сохранилась в центральной части города Беломорска
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
15/25 Особый интерес в серии снимков 1916 года представляют виды Соловецких островов. В то время на островах было 19 церквей и 30 часовен. Соловецкому монастырю принадлежало шесть скитов и три пустыни, в нем располагались училища для детей поморов, Братское богословское училище, электростанция, метеостанция, радиостанция, литография, ботанический сад
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
16/25 В первое десятилетие XX века Соловецкая обитель принимала до 15 тысяч паломников в год. Их перевозки по морю осуществлялись монастырскими судами, с одним из которых прибыл на острова и Прокудин-Горский
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
17/25 Соловецкий монастырь (основан в 1436-м) был ликвидирован в первые годы советской власти. С 1920-го на территории монастыря располагался лагерь принудительных работ. В 1923-м был учрежден Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), преобразованный в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН), расформированную в 1939-м
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
18/25 Поселок заводских рабочих Ковжинского лесопильного завода. Предприятие находилось в Белозерском уезде Новгородской губернии. В 1946 году вся территория была затоплена водами Рыбинского водохранилища. Площадь водоема — 4580 квадратных километров
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
19/25 Леушинская женская школа находилась на территории Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря, вблизи от реки Шексны, между городами Череповцом и Рыбинском. В период с 1941-го по 1946 год был затоплен водами Рыбинского водохранилища
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
20/25 Леушинский женский монастырь действовал до 1931-го. В период с 1941 по 1946 год был затоплен водами Рыбинского водохранилища. При затоплении большая часть икон была утрачена
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
21/25 Вытегорский (Мариинский) канал выступал ключевым звеном Мариинской водной системы, соединявшим реки Ковжу и Вытегру. Строительство Вытегорского канала было задумано еще Петром I, но осуществлено уже императрицей Марией — отсюда и название канала. Впоследствии Мариинский канал стал частью Волго-Балта
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
22/25 Для экспедиционных съемок Мариинской водной системы министр путей сообщения Российской империи С.В. Рухлов выделил Прокудину-Горскому пароход «Шексна», на котором он и путешествовал
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
23/25 Деревянный храм с ярусным покрытием, построенный в 1770-м, состоял из четверика с прямоугольным алтарем и трапезной. Четверик завершался бочками ломаных очертаний, несшими четыре малые главки и низкий восьмерик, на котором стояла центральная главка. Закрыт в 1930-х годах, сгорел в 1984-м
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
24/25 Церковь была построена в 1708 году. Сгорела в октябре 1963-го по причине преступной небрежности. В настоящее время на ее месте остаются руины
Фото:
Сергей Прокудин-Горский
25/25 Построена между 1788 и 1820 годами. В 1961-м затоплена и разрушена. Останки церкви можно видеть на отмели Шекснинского водохранилища в Белозерском районе Вологодской области
Так случилось, что север и северо-запад России Сергей Михайлович Прокудин-Горский снимал дважды: в 1909 году, во время своей первой официальной экспедиции, и в самую последнюю экспедицию — в 1916-м. После знакомства с выдающимся фотографом в мае 1909 года Николай II поручил Прокудину-Горскому запечатлеть различные стороны жизни Российской империи, для чего выделил специально оборудованный железнодорожный вагон, небольшой пароход с командой и моторную лодку, способную идти по мелководью, а также пропуск, обеспечивавший мастеру доступ во все уголки империи. При этом местная администрация должна была оказывать фотографу всяческое содействие в проведении съемок. В своих экспедициях Прокудин-Горский также выполнял поручения министерства путей сообщения.
Для первой экспедиции Николай II наметил фотографу провести съемку всего Мариинского водного пути (Волго-Балт), что Прокудин-Горский и совершил летом 1909-го. Основной целью экспедиции 1916 года стала железная дорога из Петрограда в Романов-на-Мурмане (ныне Мурманск) и ее окрестности.
«Лента.ру» и издательство «Красивая книга» продолжают знакомить читателей с работами выдающегося русского фотографа С. М. Прокудина-Горского. В этой галерее представлены цветные фотографии, сделанные мастером во время экспедиций 1909 и 1916 годов в северные и северо-западные районы Российской империи.