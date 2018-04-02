На Крымском мосту включили освещение

Строители провели тестовое включение электричества на Крымском мосту, сообщается на сайте информационного центра «Крымский мост».

Строители включили в общей сложности 20 мачт освещения (по 10 с каждой стороны автодороги) на четырех пролетах моста на участке ближе к таманскому берегу. Тестовые замеры показали, что освещенность дороги соответствует проекту и даже превышает его.

9-метровые мачты освещения оборудованы натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, которые полностью адаптированы к условиям работы в морском климате.

Когда мост введут в эксплуатацию, освещение будет работать в автоматическом режиме: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 лк, свет будет включаться, а в утренние часы, когда естественная освещенность повысится до 10 лк, — отключаться. При необходимости работа системы освещения может вручную корректироваться из Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением.

Автомобильная часть Крымского моста будет открыта для движения транспорта в мае 2018 года.