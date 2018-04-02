Голые красотки оседлали сноуборды

Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды

В Воронеже прошла акция «Голый спуск». На горнолыжном курорте «Эволюция Костенки» собрались любители сноубординга и горных лыж, чтобы закрыть этот зимний сезон. Участники акции должны были совершить спуск в полуголом виде: в шортах, купальниках или другой лёгкой одежде. Некоторые поклонники зимних видов спорта вышли на старт в карнавальных костюмах, чем весьма порадовали публику. Подобные флешмобы регулярно проходят на европейских курортах и всегда собирают массу участников и зрителей. Завершился «Голый спуск» в Воронеже танцами.