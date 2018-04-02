Резко потеплеет, растает снег: синоптики ПГНИУ — о погоде в апреле

Подробный прогноз погоды на апрель 2018 года дали синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

В начале этой недели в Перми будет облачная погода с прояснениями, ветер южный 3-4 м/с. Температура воздуха в понедельник днем составит +3 градуса, во вторник потеплеет до +5 градусов.

Потепление продолжится в середине недели. В среду синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха при этом составит +6 градусов. А уже с четверга будет солнечно и без осадков. Столбик термометра поднимется в пятницу и субботу до +8…+9 градусов.

Согласно данным ученых, на смену холодному марту в апреле должно прийти значительное потепление. При этом в течение всего предстоящего месяца возможны резкие колебания температуры воздуха.

— Средняя температура воздуха в апреле на севере Пермского края ожидается около нормы, на юге на 1-2 градуса выше нормы, — рассказали в ГИС-центре. — Таким образом в Перми нынешний апрель прогнозируется теплее прошлогоднего (когда средняя температура была ниже нормы на 0,4 градуса).

Количество осадков в разных районах края также будет различаться. На севере в связи с прохождением циклонов осадков будет больше, чем на юге региона, где дождей будет меньше нормы.

— Наибольшая положительная аномалия температуры (до +3 градусов) ожидается в период 7-13 апреля и будет связана с распространением теплого воздуха из Европы, — объяснили в ГИС-центре. — В этот период ожидается повышение дневной температуры до +15 градусов и интенсивное таяние снега. Сход снежного покрова в Перми ожидается к середине апреля.

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