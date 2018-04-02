«Чудом выжившего» в крушении Ан-148 обвинили во лжи

Журналисты телекомпании НТВ обвинили «чудом выжившего» в авиакатастрофе Ан-148 Максима Коломейцева во лжи.
По мнению НТВ, Коломейцев не приобретал билет на рейс Москва-Орск «Саратовских авиалиний», а решил пропиариться на трагедии.
1 апреля в эфире программы «Первая передача» был показан сюжет о Максиме Коломейцеве. В Сочи его знают как того самого счастливчика, который незадолго до рейса сдал билет на самолет «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье 11 февраля. После крушения о чудом спасшемся пассажире рассказывали многие СМИ.
Корреспонденты телеканала отправили запрос в авиакомпанию, приобретал ли Максим Коломейцев билет на рейс 6W703 Москва-Орск. В «Саратовских авиалиниях» ответили отрицательно.
Сам риелтор в свое оправдание продемонстрировал корреспондентам выписку из банка, в которой говорилось о покупке авиабилета на сумму 10576 рублей. Телевизионщики утверждают, что билет был куплен на другой рейс, который должен был вылететь из Шереметьево, а вовсе не из Домодедово, откуда вылетел Ан-148.
В комментарии изданию ural56.ru Коломейцев объяснил внимание телевизионщиков «волной» против блогеров, которая поднялась после пожара в Кемерово.
«У меня на канале единственное видео, где я всем объяснил, как все было, чтобы от меня отстали. На этой теме я ни рубля не заработал, а заработал кучу хейта со стороны», — посетовал риелтор.
Крушение Ан-148 произошло 11 февраля. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», следующий из Москвы в Орск, упал через 4 минуты после взлета из аэропорта Домодедово. В результате крушения погиб 71 человек.