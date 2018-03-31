Бастрыкину представили новую версию ЧП в Кемерово

Кемеровчанин Александр Ананьев, потерявший в пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" троих детей, представил главе СК РФ Александру Бастрыкину свою версию того, каким образом произошло замыкание, которое привело к пожару, рассказал директор института Сербского Зураб Кекелидзе, участвовавший во встрече Бастрыкина с пострадавшими.
В субботу глава СК в субботу встретился с родственниками погибших и пострадавших из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Следствие информировало, что Бастрыкин пообещал проводить встречи с потерпевшими регулярно и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем. Бастрыкин ранее озвучил основные версии произошедшего: замыкание электрики и "применение открытого огня", причем последнее следствие считает наименее вероятным.
По словам Кекелидзе, Ананьев работает профессиональным электриком, имеет высшее образование в этой сфере.
" (Ананьев) представил план, что и как это могло случиться. Это было замыкание (по его версии)", — рассказал РИА Новости Кекелидзе.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).