Необычное исполнение «Катюши» китайцами взорвало Сеть

Необычное исполнение «Катюши» китайскими артистами взорвало интернет

В сети большую популярность получило видео, на котором китайские артисты исполняют советскую песню «Катюша». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Молодая певица исполняет песню на русском и китайском языках. Причем исполнение происходит в разных жанрах. В конце песни артистка падает на руки танцоров, одетых в советскую форму.

С момента опубликования видео посмотрели свыше 1,3 миллиона пользователей. Ролик собрал почти три тысячи комментариев.