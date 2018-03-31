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Необычное исполнение «Катюши» китайцами взорвало Сеть
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Необычное исполнение «Катюши» китайскими артистами взорвало интернет 

Lenta.ru 40 минут назад
В сети большую популярность получило видео, на котором китайские артисты исполняют советскую песню «Катюша». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
Молодая певица исполняет песню на русском и китайском языках. Причем исполнение происходит в разных жанрах. В конце песни артистка падает на руки танцоров, одетых в советскую форму.
С момента опубликования видео посмотрели свыше 1,3 миллиона пользователей. Ролик собрал почти три тысячи комментариев.
«Радоваться надо, что за рубежом помнят нашу историю и интересуются нашей культурой и доносят её в массы», — написал пользователь под ником FisherVet123 «Товарищи китайцы, вы очень большие молодцы. Я такой катюши не видел в России, какую вы у себя сделали», — поделился своим мнением пользователь по имени Иван Зарубин.
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