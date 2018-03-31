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Патриарх Кирилл освятил ветки вербы
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Патриарх Кирилл освятил ветки вербы 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В субботу, 31 марта, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Храме Христа Спасителя в Москве всенощное бдение и освятил ветви вербы.
По русской традиции, этот обряд совершается в память о том, как люди встречали Иисуса Христа в Иерусалиме с цветами и с пальмовыми ветвями. В России весной первыми распускаются почки вербы, потому и праздник называют Вербным воскресеньем.
Праздник Входа Господня в Иерусалим открывает последний этап подготовки к встрече главного православного торжества — Воскресения Христова. В этом году Пасха приходится на 8 апреля, напоминает ТАСС.
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